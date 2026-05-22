Путин и участники программы "Время героев" поддержали бойцов СВО

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и выпускники программы "Время героев" произнесли на мероприятии в Кремле троекратное "ура" в поддержку бойцов, которые находятся на поле боя, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.

Глава государства в пятницу провел встречу с выпускниками программы "Время героев". Он отметил, что сейчас сложнее тем ребятам, которые находятся на поле боя.