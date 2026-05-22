Путин рассказал о смысле программы "Время героев"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Смысл создания программы "Время героев" заключается в использовании на разных уровнях управления и в различных сферах людей, которые видели "конкретные лица в экстремальных условиях", заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу проводит встречу с выпускниками программы "Время героев".
"Весь смысл создания школы, которую вы прошли, этой платформы "Время героев", весь смысл заключался в том, и заключается в том, чтобы использовать на разных уровнях управления, в разных сферах людей, которые видели конкретные лица. Причем в экстремальных условиях, которые прошли через испытания. И вот дать им возможность с этим опытом прийти на государственную, муниципальную службу", - сказал Путин.