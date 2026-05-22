Путин назвал единство основой победы

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Единство - основа победы, так было в 1812 и 1941 годах, то же самое происходит сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Единство является основой победы: так было в Великую Отечественную войну, и 1812, и 1941 годах - то же самое происходит и сейчас", - сказал российский лидер на встрече с выпускниками первого потока программы "Время героев".