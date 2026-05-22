Путин попросил медика рассказать ему о ситуации с медициной на фронте

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил военного медика Людмилу Емельянову, советника заместителя председателя правительства Московской области - министра здравоохранения Московской области, отдельно рассказать ему о ситуации с медициной на фронте.

Путин в пятницу провел встречу с выпускниками программы "Время героев". В ходе встречи Емельянова выступила с докладом о взаимодействии военной и гражданской медицины.

"Многое уже сделано и многое продолжает делаться. Но для того, чтобы достичь совершенства, как говорится, нет предела. Мне кажется, что механизм совершенствования взаимодействия военной и гражданской медицины - сейчас это один из самых актуальных вопросов", - сказала военный медик.

Глава государства, в свою очередь, выразил уверенность в том, что "есть над чем работать".

"Объединить ваш опыт и ваше понимание того, как это сделать, для того, чтобы людям помочь по максимуму - это очень важно, здорово. Только хочу пожелать успехов. А если есть какие-то соображения, вы мне потом на ухо шепните, если не хотите говорить это публично, чтобы на вас там никто не обижался, хорошо?" - сказал Путин после доклада Емельяновой.

"Так точно", - ответила она.

Программа "Время героев" была запущена в 2024 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Она реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе мастерской управления "Сенеж".