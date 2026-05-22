Путин отметил повышение эффективности российских беспилотных систем

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Эффективность российских беспилотных систем повышается, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства проводит в Кремле встречу с выпускниками программы "Время героев".
"Их эффективность повышается, это правда. И появляются новые системы, которые выполняют свои задачи все лучше и лучше, это важнейшее направление работы", - сказала Путин.
Программа "Время героев" реализуется Высшей школой государственного управления президентской академии совместно с президентской платформой "Россия – страна возможностей". Она стартовала в мае 2024 года и за два года обучения 70 из 82 выпускников получили назначения на различные должности в системе государственного и муниципального управления, в госкомпаниях и институтах развития.
