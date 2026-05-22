Путин попросил выпускника "Времени героев" не превращаться в "аппаратчика"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил выпускника программы "Время героев" Владислава Головина не превращаться в "аппаратчика" после того, как тот рассказал о полученных им знаниях в области управления аппаратом "Юнармии".
В ходе встречи главы государства с выпускниками первого потока программы "Время героев" выступил гвардии капитан Головин. Он рассказал Путину, что получил ранение в ходе спецоперации, продолжил службу, преподавал в Рязанском десантном командном училище, давал уроки мужества в школах, а в результате его участия в программе "Время героев" в декабре 2024 года его избрали начальником главного штаба движения "Юнармии".
"Дальнейшее обучение, погружение в профессиональную деятельность позволили мне углубить знания в областях управления аппаратом всероссийской организации, проектной деятельности, выстраивания взаимодействия между органами власти, общественным объединением, партнерами", - рассказал Головин.
"Но я вот на что обратил внимание: Вы сказали по поводу того, что Вы учитесь и поняли, как управлять аппаратом. В аппаратчика только не превращайтесь, убедительно прошу", - сказал Путин выпускнику программы.
Президент отметил, что бюрократизм и формализм - это главный враг воспитателя и главное препятствие в воспитательной работе.
"Конечно, все это делать нужно с сердцем, с душой, и на личном примере... постоянно над собой работать, быть убедительным. По-другому результата не достичь", - добавил Путин.
Программа "Время героев" была запущена в 2024 году по поручению президента. Она реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж". Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.