Путин попросил выпускника "Времени героев" не превращаться в "аппаратчика"

18:27 22.05.2026 (обновлено: 23:44 22.05.2026)
Путин попросил выпускника "Времени героев" Головина не быть "аппаратчиком"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин встретился с выпускниками первого потока программы "Время героев".
  • Гвардии капитан Владислав Головин рассказал президенту о полученных знаниях в области управления и о том, что его избрали начальником главного штаба движения "Юнармии".
  • Путин попросил Головина не превращаться в "аппаратчика" и отметил, что бюрократизм и формализм — главный враг воспитателя и препятствие в воспитательной работе.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил выпускника программы "Время героев" Владислава Головина не превращаться в "аппаратчика" после того, как тот рассказал о полученных им знаниях в области управления аппаратом "Юнармии".
В ходе встречи главы государства с выпускниками первого потока программы "Время героев" выступил гвардии капитан Головин. Он рассказал Путину, что получил ранение в ходе спецоперации, продолжил службу, преподавал в Рязанском десантном командном училище, давал уроки мужества в школах, а в результате его участия в программе "Время героев" в декабре 2024 года его избрали начальником главного штаба движения "Юнармии".
"Дальнейшее обучение, погружение в профессиональную деятельность позволили мне углубить знания в областях управления аппаратом всероссийской организации, проектной деятельности, выстраивания взаимодействия между органами власти, общественным объединением, партнерами", - рассказал Головин.
"Но я вот на что обратил внимание: Вы сказали по поводу того, что Вы учитесь и поняли, как управлять аппаратом. В аппаратчика только не превращайтесь, убедительно прошу", - сказал Путин выпускнику программы.
Президент отметил, что бюрократизм и формализм - это главный враг воспитателя и главное препятствие в воспитательной работе.
"Конечно, все это делать нужно с сердцем, с душой, и на личном примере... постоянно над собой работать, быть убедительным. По-другому результата не достичь", - добавил Путин.
Программа "Время героев" была запущена в 2024 году по поручению президента. Она реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж". Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.
