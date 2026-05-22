Путин рассказал, как сохранить Россию

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Только укрепляя межнациональное и межконфессиональное единство, мы сохраним Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Только укрепляя межнациональное и межконфессиональное единство, мы сохраним Россию", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками программы "Время героев".