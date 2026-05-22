Путин рассказал о фресках в Георгиевском зале Кремля

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что стены Георгиевского зала Кремля украшают мраморные доски с названиями подразделений и перечнем военных конфликтов, в которых они участвовали, защищая Отечество, а также фамилии конкретных героев.
Российский лидер провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
"У нас вот здесь, в Георгиевском зале Кремля, посмотрите, на стенах… там все стены увешаны мраморными досками, на которых конкретные подразделения и годы, и военные конфликты, в которых эти подразделения принимали участие, защищая Отечество", - сказал Путин.
А на некоторых этих досках, по словам президента РФ, фамилии конкретных людей.
"Об этом, может, и мало кто знает, но это просто дополнительное свидетельство того, что в России всегда с особым почтением относились к тем, кто, не жалея себя, здоровья, как в вашем случае, или жизни, как некоторые наши бойцы, которые отдали свою жизнь за Родину, не жалея жизни сражаются за Отечество", - добавил Путин.