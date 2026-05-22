Путин рассказал, что должно быть главным во власти

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ошибки при работе во власти неизбежны, но главным должно быть стремление помочь людям, тогда они простят любую ошибку, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хорошо, что вы не побоялись взять на себя такую ответственность, и хочу выразить надежду, что ошибок будет как можно меньше. Они неизбежны. Но путеводной звездой в этом случае является искреннее стремление помочь людям, искреннее стремление к служению людям. И когда люди это увидят, простят любую ошибку", - сказал Путин.