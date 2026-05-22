Путин рассказал, что должно быть главным во власти
18:13 22.05.2026 (обновлено: 18:34 22.05.2026)
Путин рассказал, что должно быть главным во власти

Президент Владимир Путин. Архивное фото
  • Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на неизбежность ошибок при работе во власти, главным должно быть стремление помочь людям.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ошибки при работе во власти неизбежны, но главным должно быть стремление помочь людям, тогда они простят любую ошибку, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин провел встречу с выпускниками программы "Время героев". В ходе встречи глава государства уточнил, что власти будут поддерживать их в ходе предвыборной кампании в Госдуму.
"Хорошо, что вы не побоялись взять на себя такую ответственность, и хочу выразить надежду, что ошибок будет как можно меньше. Они неизбежны. Но путеводной звездой в этом случае является искреннее стремление помочь людям, искреннее стремление к служению людям. И когда люди это увидят, простят любую ошибку", - сказал Путин.
Владимир ПутинОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
