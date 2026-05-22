18:04 22.05.2026 (обновлено: 22:08 22.05.2026)
Путин рассказал, к чему нужно быть готовым желающим работать во власти

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
  • Владимир Путин заявил, что желающие работать в органах власти должны быть готовы работать над собой, чтобы отвечать ожиданиям избирателей.
  • По его словам, для работы в органах власти необходимы соответствующие знания и готовность к самосовершенствованию.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Желающим работать в органах власти нужно быть готовыми работать над собой, чтобы отвечать ожиданиям избирателей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы "Время Героев".
Глава государства отметил, что готовность работать, брать на себя ответственность и идти до конца важна в политической работе, но этого не достаточно.
"Для тех, кто приходит в органы власти, в том числе и в представительные органы власти, в законодательные, нужно иметь соответствующие знания, быть готовыми к работе над собой, повторю это в третий раз, с тем, чтобы отвечать ожиданиям людей, которые будут вас избирать", - сказал Путин на встрече.
Путин пообещал поддержку выпускникам "Времени героев" на выборах в Госдуму
Вчера, 17:43
 
