Путин рассказал, к чему нужно быть готовым желающим работать во власти

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Желающим работать в органах власти нужно быть готовыми работать над собой, чтобы отвечать ожиданиям избирателей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы "Время Героев".
Глава государства отметил, что готовность работать, брать на себя ответственность и идти до конца важна в политической работе, но этого не достаточно.
"Для тех, кто приходит в органы власти, в том числе и в представительные органы власти, в законодательные, нужно иметь соответствующие знания, быть готовыми к работе над собой, повторю это в третий раз, с тем, чтобы отвечать ожиданиям людей, которые будут вас избирать", - сказал Путин на встрече.