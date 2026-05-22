Рейтинг@Mail.ru
Готовность идти до конца важна в политической работе, заявил Путин - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 22.05.2026
Готовность идти до конца важна в политической работе, заявил Путин

Путин: готовность идти до конца важна в политической работе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с первым заместителем правительства РФ Денисом Мантуровым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с первым заместителем правительства РФ Денисом Мантуровым - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что готовность идти до конца важна в политической работе.
  • Путин уточнил, что власти будут поддерживать выпускников программы "Время героев" в ходе предвыборной кампании выборов в Госдуму.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Готовность идти до конца важна в политической работе, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе встречи с выпускниками программы "Время героев" глава государства уточнил, что власти будут поддерживать их в ходе предвыборной кампании выборов в Госдуму.
"Очень важно взять с собой, конечно, все позитивное: и настрой, и готовность работать, и взять на себя ответственность и где-то даже идти до конца, это важно в политической работе", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Отношение к Героям России воспитывает общество, заявил Путин
Вчера, 17:54
 
РоссияГосдума РФВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала