Готовность идти до конца важна в политической работе, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что готовность идти до конца важна в политической работе.
- Путин уточнил, что власти будут поддерживать выпускников программы "Время героев" в ходе предвыборной кампании выборов в Госдуму.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Готовность идти до конца важна в политической работе, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе встречи с выпускниками программы "Время героев" глава государства уточнил, что власти будут поддерживать их в ходе предвыборной кампании выборов в Госдуму.
"Очень важно взять с собой, конечно, все позитивное: и настрой, и готовность работать, и взять на себя ответственность и где-то даже идти до конца, это важно в политической работе", - сказал Путин.