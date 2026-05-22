Путин: нужно использовать все возможности медицины для помощи в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил о необходимости использовать все возможности российской военной медицины для оказания помощи в зоне СВО.
- Глава государства напомнил о просьбе к министру обороны РФ Андрею Белоусову и статс-секретарю, заместителю министра обороны РФ Анне Цивилевой работать в тесном контакте с министерством здравоохранения.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Нужно использовать все возможности российской военной медицины для оказания помощи в зоне СВО, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства проводит в Кремле встречу с выпускниками программы "Время героев".
"Безусловно, чтобы оказать полноценную помощь (в зоне СВО - ред.), нужно использовать все возможности (российской военной медицины - ред.)", - сказал Путин.
Президент напомнил, что просил министра обороны РФ Андрея Белоусова и статс-секретаря, заместителя министра обороны РФ Анну Цивилеву работать в тесном контакте с министерством здравоохранения.
Путин назвал героев СВО солью земли русской
Вчера, 17:50