Специальная военная операция на Украине
 
18:02 22.05.2026 (обновлено: 18:17 22.05.2026)
Путин: нужно использовать все возможности медицины для помощи в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил о необходимости использовать все возможности российской военной медицины для оказания помощи в зоне СВО.
  • Глава государства напомнил о просьбе к министру обороны РФ Андрею Белоусову и статс-секретарю, заместителю министра обороны РФ Анне Цивилевой работать в тесном контакте с министерством здравоохранения.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Нужно использовать все возможности российской военной медицины для оказания помощи в зоне СВО, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства проводит в Кремле встречу с выпускниками программы "Время героев".
"Безусловно, чтобы оказать полноценную помощь (в зоне СВО - ред.), нужно использовать все возможности (российской военной медицины - ред.)", - сказал Путин.
Президент напомнил, что просил министра обороны РФ Андрея Белоусова и статс-секретаря, заместителя министра обороны РФ Анну Цивилеву работать в тесном контакте с министерством здравоохранения.
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияАндрей БелоусовАнна Цивилева
 
 
