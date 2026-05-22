МОСКВА, 22 мая, РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился, что борьба за воспитание детей стала новым фронтом.

Путин провел встречу с выпускниками программы "Время героев".

"Вы сказали о том, что это новый фронт - борьба за воспитание детей, за их умы. С этим полностью согласен",- сказал Путин.

Глава государства отметил, что сегодняшнее информационное пространство очень сложное.

"Оно (информационное пространство- ред.) забито всяким хламом. И этот хлам перетекает миллионам людей. А для молодых людей - очень опасная ситуация, потому что, фильтровать все, что там есть, очень сложно, но это возможно" - сказал Путин.