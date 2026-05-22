Путин наградил посла России в Зимбабве орденом Дружбы

"За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю дипломатическую службу наградить: орденом Дружбы Бердникова Сергея Леонидовича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Зимбабве и Республике Малави по совместительству", - говорится в указе.