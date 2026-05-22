Путин наградил орденом коллектив академии музыки имени Гнесиных

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" коллектив Российской академии музыки имени Гнесиных, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить... коллектив федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия музыки имени Гнесиных", - говорится в тексте указа.