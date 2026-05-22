Путин назвал работу в рамках Юнармии очень важной

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Работа в рамках Юнармии является очень важной, поскольку патриотическое воспитание - одна из составляющих работы с молодежью, заявил президент РФ Владимир Путин.
В пятницу в Кремле Путин провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
"Работа в рамках Юнармии - очень важная вещь, очень, потому что патриотическое воспитание, а именно на это и нацелена работа Юнармии, это одна из основных составляющих воспитательной работы с молодыми людьми. Если делать это интеллигентно, грамотно, ненавязчиво, результат может быть очень значимым и нужным для страны, для ее будущего", - сказал он.
Программа "Время героев" реализуется по решению президента России. В рамках программы идет подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.