Путин: выпускники программы "Время героев" не боятся преодолевать вызовы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что выпускники программы "Время героев" не боятся преодолевать вызовы и способны принимать решения.
- В рамках программы идет подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти и государственных компаниях.
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Выпускники программы "Время героев" не боятся преодолевать вызовы и способны принимать решения, заявил президент России Владимир Путин.
«
"То, что вы приняли решение... перебраться с поля боя в другую сферу деятельности, рискнули попробовать себя на почве гражданской службы, это тоже говорит о том, что вы готовы к вызовам и не боитесь их преодолевать", - сказал президент в ходе встречи с выпускниками программы "Время героев".
"Это значит, что вы способны принимать решения и не бояться ответственности", - добавил он.
Программа "Время героев" реализуется по решению президента России. В рамках программы идет подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.