Путин: Россия всегда выходила из испытаний с опорой на ответственных людей - РИА Новости, 22.05.2026
17:28 22.05.2026 (обновлено: 18:17 22.05.2026)
Путин: Россия всегда выходила из испытаний с опорой на ответственных людей

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия всегда выходила из любых испытаний с опорой на людей, которые могут брать на себя ответственность, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу проводит встречу с выпускниками программы "Время героев". В рамках нее он отметил, что страна сталкивается с серьезными испытаниями. однако нет сомнений, что их удастся преодолеть.
"Россия всегда выходила из любых тяжелых испытаний, и всегда это делалось с опорой на тех людей, которые в состоянии брать на себя ответственность", - сказал Путин в ходе встречи.
Программа "Время героев" была запущена в 2024 году по поручению российского президента. Она реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж". Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.
