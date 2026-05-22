Путин: Россия всегда выходила из испытаний с опорой на ответственных людей

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия всегда выходила из любых испытаний с опорой на людей, которые могут брать на себя ответственность, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в пятницу проводит встречу с выпускниками программы "Время героев". В рамках нее он отметил, что страна сталкивается с серьезными испытаниями. однако нет сомнений, что их удастся преодолеть.

"Россия всегда выходила из любых тяжелых испытаний, и всегда это делалось с опорой на тех людей, которые в состоянии брать на себя ответственность", - сказал Путин в ходе встречи.