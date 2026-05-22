Рейтинг@Mail.ru
Путин: участникам программы "Время героев" можно передать будущее России - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 22.05.2026 (обновлено: 18:17 22.05.2026)
Путин: участникам программы "Время героев" можно передать будущее России

Путин: будущее РФ можно передать участникам программы "Время героев"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
  • Путин заявил, что будущее России можно передать участникам программы "Время героев".
  • Программа "Время героев" готовит высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти и государственных компаниях.
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Будущее России можно передать таким людям, как участники программы "Время героев", заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
"Вот глядя на вас, людей интеллектуально хорошо подготовленных, прошедших через горнила таких серьезных испытаний, думаю о том, что вам и нужно передавать потом, в такие руки, как ваши, нужно передавать потом будущее нашей страны", - сказал президент.
Программа "Время героев" реализуется по решению президента России. В рамках программы идет подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.
"Я прекрасно понимаю и знаю обстановку на самом деле, "на земле". Я знаю ее. Проблем много. Их всегда много и везде, но это не исключает того, что я сказал", - обратился Путин к выпускникам программы.
Программа "Время героев" реализуется по решению президента России. В рамках программы идет подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Путин: участники программы "Время героев" доказали преданность родине
Вчера, 17:25
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала