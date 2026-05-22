Путин: участникам программы "Время героев" можно передать будущее России

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Будущее России можно передать таким людям, как участники программы "Время героев", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вот глядя на вас, людей интеллектуально хорошо подготовленных, прошедших через горнила таких серьезных испытаний, думаю о том, что вам и нужно передавать потом, в такие руки, как ваши, нужно передавать потом будущее нашей страны", - сказал президент.

Программа "Время героев" реализуется по решению президента России . В рамках программы идет подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

"Я прекрасно понимаю и знаю обстановку на самом деле, "на земле". Я знаю ее. Проблем много. Их всегда много и везде, но это не исключает того, что я сказал", - обратился Путин к выпускникам программы.