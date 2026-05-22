Путин: участники программы "Время героев" доказали преданность родине

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Участники программы "Время героев" доказали преданность родине и готовность к самопожертвованию, заявил президент России Владимир Путин.
"Вы доказали — не требует дополнительных никаких доказательств ваша преданность родине, готовность к борьбе за нее, за ее интересы, готовность к самопожертвованию, если это потребуется", — сказал Путин на встрече с выпускниками первого потока программы "Время героев".