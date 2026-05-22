Путин: выпускники "Времени героев" должны составить костяк управленцев

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Выпускники "Времени героев" должны быть в числе будущих руководителей в России, заявил Владимир Путин.
"Вы прошли через горнило суровых испытаний военными действиями. Именно поэтому я в свое время и обратил внимание на то, что такие люди, как вы, которые прошли через эти тяжелые испытания, и должны составить костяк будущих управленцев", — отметил он на встрече с участниками программы.
По словам президента, будущее страны будет зависеть от таких людей, как выпускники "Времени героев": они доказали преданность Родине, не боятся вызовов и способны принимать ответственные решения.
"Вне зависимости от вероисповедания, этнической принадлежности — все мы граждане России. Такие, как вы, прежде всего и должны быть тем, что в народе называют "соль земли русской", — подчеркнул он.
Власти будут поддерживать ветеранов СВО, которые примут участие в выборах в Госдуму, добавил Путин.
О старте кадровой программы "Время героев" президент объявил в 2024 году. Она нацелена на подготовку управленцев из числа участников спецоперации для работы в органах власти.
Другие заявления президента
- Единство — основа победы. Так было в 1812 и 1941 годах, то же самое происходит сейчас.
- Противник не сможет достичь искомого результата, потому что Россия понимает, за что борется.
- Укрепление межнационального единства — одна из важнейших задач.
- Эффективность российских беспилотных систем повышается.
- Бойцы группировок "Восток" и "Днепр" успешно выполняют задачи на Запорожском направлении.
- Потери и жертвы России в зоне спецоперации не напрасны.
