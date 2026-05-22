17:25 22.05.2026 (обновлено: 19:25 22.05.2026)
Путин приказал военным представить предложения по ответу на удар ВСУ по ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин приказал Минобороны представить предложения по ответу на удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР.
  • Он подчеркнул, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИД невозможно.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приказал Министерству обороны представить предложения по ответу на удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике.
"Мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения", — сказал он на встрече с выпускниками первого потока программы "Время героев".
Минувшей ночью украинские дроны ударили по зданию общежития колледжа в Старобельске, в котором находились 86 студентов. По последним данным, из-за атаки шесть человек погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник подчеркнул, что удар был целенаправленным: возле учебного заведения нет военных объектов. ВСУ били по нему несколько раз тяжелыми БПЛА самолетного типа.
Дипломат добавил, что Россия предоставит информацию об этом преступлении международным организациям, наказание за него будет неотвратимым. Возбуждено дело о теракте.
Последствия удара ВСУ по зданию колледжа в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеСтаробельскВладимир ПутинБезопасность
 
 
