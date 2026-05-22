Киев ворует на всем, дело дошло до военного имущества, заявил Путин

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Киевские власти воруют на всем, дело дошло до военного имущества и средств индивидуальной защиты (СИЗ), заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
"Украинская власть ворует на всем, ну, просто на всем. Дело дошло до военного имущества и средств индивидуальной защиты", - сказал Путин.