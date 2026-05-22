Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов.
- Путин обратился к военнослужащим вооруженных сил Украины в ходе встречи с выпускниками программы «Время героев».
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов нелегитимной, проворовавшейся хунты.
"Еще раз хочу в этой связи, я уже делал это, обратиться к военнослужащим вооруженных сил Украины: не выполняйте преступных приказов нелегитимной, проворовавшейся хунты. Иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками программы "Время героев".