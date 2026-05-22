ВСУ на фронте ничего не помогает, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на фронте для ВСУ становится катастрофической.
- По его словам, ВСУ не помогает ни западная помощь, ни насильственная мобилизация.
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Ситуация на фронте для ВСУ превращается из сложной и критической в катастрофическую, им не помогает ни западная помощь, ни насильственная мобилизация, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
"Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую. Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают – ну не могут утерпеть просто, не могут утерпеть, – ни насильственная мобилизация, когда людей, как собак бродячих, вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт", – сказал Путин.