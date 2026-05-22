Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР терактом - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:20 22.05.2026 (обновлено: 19:35 22.05.2026)
Путин назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР терактом

Путин: неонацисты из Киева нанесли террористический удар по общежитию в ЛНР

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин назвал атаку ВСУ на колледж в Старобельске (ЛНР) терактом.
  • Она прошла в три волны, никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было.
  • Президент поручил Минобороны представить предложения по ответным действиям на удар.
  • Ситуация для украинских военных на фронте превращается в катастрофическую.
  • Киевскому режиму нужны такие преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящего на передовой.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимир Путин назвал атаку украинских боевиков на колледж в ЛНР терактом.
«

"Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали", — сказал он во время встречи с выпускниками первого потока программы "Время героев".

Шесть человек погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести. Как подчеркнул президент, никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было. Он поручил Минобороны представить предложения по ответу на атаку, а МИД — рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ.
«
"Удар не был случайным, он прошел в три волны, 16 БПЛА в одно и то же место", — добавил Путин.
Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов нелегитимной и проворовавшейся хунты. Он также обратил внимание на то, что ситуация для ВСУ на фронте превращается в катастрофическую, дезертирство приобретает масштабный характер.
«
"Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают — ну не могут утерпеть просто, не могут утерпеть, — ни насильственная мобилизация, когда людей, как собак бродячих, вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт", — отметил Путин.
Он добавил, что киевскому режиму нужны такие преступления, как атака в ЛНР, чтобы отвлечь внимание от происходящего на передовой и затем свалить все последствия на Россию. Ситуация для украинских властей усугубляется всепоглощающей коррупцией.
Разбор завалов в Старобельске - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
МИД назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР атакой в духе германских нацистов
Вчера, 16:20
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала