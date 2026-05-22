Путин назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР терактом

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимир Путин назвал атаку украинских боевиков на колледж в ЛНР терактом.
"Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали", — сказал он во время встречи с выпускниками первого потока программы "Время героев".
Шесть человек погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести. Как подчеркнул президент, никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было. Он поручил Минобороны представить предложения по ответу на атаку, а МИД — рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ.
"Удар не был случайным, он прошел в три волны, 16 БПЛА в одно и то же место", — добавил Путин.
Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов нелегитимной и проворовавшейся хунты. Он также обратил внимание на то, что ситуация для ВСУ на фронте превращается в катастрофическую, дезертирство приобретает масштабный характер.
"Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают — ну не могут утерпеть просто, не могут утерпеть, — ни насильственная мобилизация, когда людей, как собак бродячих, вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт", — отметил Путин.