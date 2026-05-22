Путин: власти помогут пострадавшим и семьям погибших при атаке ВСУ в ЛНР

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Власти РФ сделают все, чтобы помочь пострадавшим и семьям погибших при атаке ВСУ на общежитие в ЛНР, сообщил президент РФ Владимир Путин.
В пятницу в Кремле Путин провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
"Безусловно, сделаем всё, чтобы помочь пострадавшим, семьям погибших", - сказал он.
Программа "Время героев" реализуется по решению президента России. В рамках программы идет подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.