Краткий пересказ от РИА ИИ Президент РФ Владимир Путин заслушал доклады по ситуации в ЛНР, где ВСУ атаковали общежитие колледжа.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что заслушал доклады, в том числе главы ФСБ по ситуации в ЛНР, где ВСУ атаковали общежитие колледжа.

Глава республики Леонид Пасечник в пятницу сообщил об атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ЛНР.