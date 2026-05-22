Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заслушал доклады по ситуации в ЛНР, где ВСУ атаковали общежитие колледжа.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что заслушал доклады, в том числе главы ФСБ по ситуации в ЛНР, где ВСУ атаковали общежитие колледжа.
Глава республики Леонид Пасечник в пятницу сообщил об атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ЛНР.
"Я вот заслушивал все это время доклады. Главы республики, Пасечника Леонида Ивановича, министра обороны, министра Министерства по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ", - сказал Путин на встрече с выпускниками первого потока программы "Время героев".