Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин проводит встречу с выпускниками программы "Время героев" в Кремле.
- В встрече участвуют представители различных государственных структур и организаций.
- Программа "Время героев" стартовала в мае 2024 года и за два года обучения 70 из 82 выпускников получили назначения на различные должности.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с выпускниками программы "Время героев".
Она проходит в Екатерининском зале. В ней принимают участие полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, начальник штаба Юнармии Владислав Головин, министр труда и социального развития Юрий Абаев, глава "Движения Первых" Артур Орлов.
Кроме того, в Кремле присутствуют заместитель начальника департамента социального развития "РЖД" Владимир Сайбель, главный советник Управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Денис Диденко, директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства просвещения РФ Игорь Юргин и другие.
Программа "Время героев" реализуется Высшей школой государственного управления президентской академии совместно с президентской платформой "Россия – страна возможностей". Она стартовала в мае 2024 года и за два года обучения 70 из 82 выпускников получили назначения на различные должности в системе государственного и муниципального управления, в госкомпаниях и институтах развития.