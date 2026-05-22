Рейтинг@Mail.ru
Путин проводит встречу с выпускниками программы "Время героев" в Кремле - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 22.05.2026

Путин проводит встречу с выпускниками программы "Время героев" в Кремле

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин проводит встречу с выпускниками программы "Время героев" в Кремле.
  • В встрече участвуют представители различных государственных структур и организаций.
  • Программа "Время героев" стартовала в мае 2024 года и за два года обучения 70 из 82 выпускников получили назначения на различные должности.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с выпускниками программы "Время героев".
Она проходит в Екатерининском зале. В ней принимают участие полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, начальник штаба Юнармии Владислав Головин, министр труда и социального развития Юрий Абаев, глава "Движения Первых" Артур Орлов.
Кроме того, в Кремле присутствуют заместитель начальника департамента социального развития "РЖД" Владимир Сайбель, главный советник Управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Денис Диденко, директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства просвещения РФ Игорь Юргин и другие.
Программа "Время героев" реализуется Высшей школой государственного управления президентской академии совместно с президентской платформой "Россия – страна возможностей". Она стартовала в мае 2024 года и за два года обучения 70 из 82 выпускников получили назначения на различные должности в системе государственного и муниципального управления, в госкомпаниях и институтах развития.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Путин и Мирзиеев обсудили двустороннее сотрудничество
Вчера, 12:37
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинАртем ЖогаЮнармияРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала