Путин поздравил Всероссийскую академию внешней торговли МЭР с юбилеем

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский коллектив, студентов и выпускников Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России с юбилеем, отметив вклад академии в обеспечение устойчивого развития России и укрепление ее экономического суверенитета.

В пятницу академия отмечает 95-летие со дня основания.

"Поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 95-летием основания академии... Уверен, что бережное отношение к наследию предшественников, стремление расширять профессиональные и творческие горизонты позволят академии и впредь вносить вклад в обеспечение устойчивого развития России , в укрепление ее экономического суверенитета, международных контактов", - сообщается в телеграмме , опубликованной на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что, благодаря поколениям талантливых преподавателей и наставников, неравнодушных и инициативных людей, искренне радеющих за свое дело, вуз вырос в один из крупных и престижных образовательных центров страны.

"Отрадно, что сегодня академия чтит свои педагогические, научные, просветительские традиции. Здесь сочетают лучший опыт отечественной высшей школы и передовые методики обучения, ведут серьезную исследовательскую деятельность, связанную с современными глобальными тенденциями и вызовами", - добавил глава государства.

Лидер России также отметил, что выпускники академии успешно реализуют себя в системе органов государственной власти, в бизнесе, многих других сферах, достойно служат отечеству.