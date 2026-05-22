Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Всероссийскую академию внешней торговли МЭР с юбилеем - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 22.05.2026 (обновлено: 15:59 22.05.2026)
Путин поздравил Всероссийскую академию внешней торговли МЭР с юбилеем

Путин отметил вклад академии внешней торговли в устойчивое развитие России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский коллектив, студентов и выпускников Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России с 95-летием.
  • Путин отметил вклад академии в обеспечение устойчивого развития России и укрепление ее экономического суверенитета.
  • Президент подчеркнул, что благодаря талантливым преподавателям и наставникам вуз вырос в один из крупных и престижных образовательных центров страны.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский коллектив, студентов и выпускников Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России с юбилеем, отметив вклад академии в обеспечение устойчивого развития России и укрепление ее экономического суверенитета.
В пятницу академия отмечает 95-летие со дня основания.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Путин назначил Андрея Козлова помощником секретаря Совбеза
Вчера, 15:27
"Поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 95-летием основания академии... Уверен, что бережное отношение к наследию предшественников, стремление расширять профессиональные и творческие горизонты позволят академии и впредь вносить вклад в обеспечение устойчивого развития России, в укрепление ее экономического суверенитета, международных контактов", - сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что, благодаря поколениям талантливых преподавателей и наставников, неравнодушных и инициативных людей, искренне радеющих за свое дело, вуз вырос в один из крупных и престижных образовательных центров страны.
"Отрадно, что сегодня академия чтит свои педагогические, научные, просветительские традиции. Здесь сочетают лучший опыт отечественной высшей школы и передовые методики обучения, ведут серьезную исследовательскую деятельность, связанную с современными глобальными тенденциями и вызовами", - добавил глава государства.
Лидер России также отметил, что выпускники академии успешно реализуют себя в системе органов государственной власти, в бизнесе, многих других сферах, достойно служат отечеству.
Путин пожелал студентам и преподавателям удачи и ярких достижений на благо страны.
Дмитрий Поликанов - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Поликанова освободили от должности замруководителя Россотрудничества
Вчера, 15:16
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинВсероссийская академия внешней торговлиМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала