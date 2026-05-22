Путин назвал доверие между евразийскими странами условием стабильности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о важности упрочнения взаимного доверия между евразийскими странами.
- По мнению Путина, укрепление доверия между евразийскими странами — главный фактор обеспечения стабильности в глобальном масштабе.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Упрочнение взаимного доверия между евразийские странами является главным фактором обеспечения стабильности в глобальном масштабе, заявил президент России Владимир Путин.
"Упрочнение взаимного доверия и конструктивных партнерских связей между евразийскими странами несомненно является важнейшим фактором обеспечения стабильности в глобальном масштабе и построения справедливого демократического порядка", - написал Путин в приветствии участникам общественно-политических слушаний архитектуры общей евразийской безопасности.