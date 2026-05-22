Рейтинг@Mail.ru
Россия выступает за формирование системы равной безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 22.05.2026 (обновлено: 14:41 22.05.2026)
Россия выступает за формирование системы равной безопасности, заявил Путин

Путин: РФ выступает за формирование международной системы равной безопасности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия выступает за формирование международной системы равной и неделимой безопасности, заявил Владимир Путин.
  • Он отметил, что такая система должна исключать методы диктата или силового давления.
  • Система равной безопасности должна гарантировать мирное политико-дипломатическое решение межгосударственных споров.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия неизменно выступает за формирование международной системы равной и неделимой безопасности, которая исключала бы методы диктата или силового давления, заявил президент РФ Владимир Путин.
Текст приветствия президента РФ участникам Вторых международных общественно-политических слушаний опубликован в канале партии "Единая Россия" на платформе "Макс".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Путин назвал доверие между евразийскими странами условием стабильности
Вчера, 14:33
"Наша страна неизменно и настойчиво выступает в пользу формирования международной системы равной и неделимой безопасности, которая исключала бы методы диктата или силового давления и гарантировала мирное политико-дипломатическое решение любых межгосударственных споров и противоречий. И, разумеется, создавала бы условия для развития по-настоящему взаимовыгодного сотрудничества, основанного на общепризнанных и обязательных для всех правовых нормах", - отметил президент.
Путин добавил, что подобная архитектура безопасности и сотрудничества является особенно востребованной для Евразии - крупнейшего и наиболее населенного континента планеты. Глава государства также отметил, что тема форума весьма актуальна, особенно в свете непростой обстановки на мировой арене.
"Уверен, что участники слушаний - парламентарии, представители политических партий и общественных организаций, предприниматели и эксперты - проведут содержательные, обстоятельные дискуссии, а выдвинутые идеи, предложения и инициативы получат практическую реализацию на благо наших государств и народов", - подчеркнул Путин и пожелал участникам успехов.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Мировая энергетическая безопасность невозможна без России, заявил Дмитриев
18 мая, 20:21
 
РоссияВладимир ПутинЕдиная РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала