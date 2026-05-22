Россия выступает за формирование системы равной безопасности, заявил Путин

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия неизменно выступает за формирование международной системы равной и неделимой безопасности, которая исключала бы методы диктата или силового давления, заявил президент РФ Владимир Путин.
Текст приветствия президента РФ участникам Вторых международных общественно-политических слушаний опубликован в канале партии "Единая Россия" на платформе "Макс".
"Наша страна неизменно и настойчиво выступает в пользу формирования международной системы равной и неделимой безопасности, которая исключала бы методы диктата или силового давления и гарантировала мирное политико-дипломатическое решение любых межгосударственных споров и противоречий. И, разумеется, создавала бы условия для развития по-настоящему взаимовыгодного сотрудничества, основанного на общепризнанных и обязательных для всех правовых нормах", - отметил президент.
"Уверен, что участники слушаний - парламентарии, представители политических партий и общественных организаций, предприниматели и эксперты - проведут содержательные, обстоятельные дискуссии, а выдвинутые идеи, предложения и инициативы получат практическую реализацию на благо наших государств и народов", - подчеркнул Путин и пожелал участникам успехов.