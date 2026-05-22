Путин встретится с выпускниками программы "Время героев"

01:06 22.05.2026
Путин встретится с выпускниками первого потока программы «Время героев»

© РИА Новости / Евгений Биятов
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
  • Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с выпускниками первого потока образовательной программы "Время героев" для ветеранов и участников специальной военной операции.
  • Многие участники программы уже работают на федеральном и региональном уровнях, среди них полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов и другие.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с выпускниками первого потока образовательной программы "Время героев" для ветеранов и участников специальной военной операции.
Программа "Время героев" реализуется Высшей школой государственного управления президентской академии совместно с президентской платформой "Россия – страна возможностей". Она стартовала в мае 2024 года и за два года обучения 70 из 82 выпускников получили назначения на различные должности в системе государственного и муниципального управления, в госкомпаниях и институтах развития.
Время героев

О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" президент объявил в 2024 году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.
Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж". В 2025 году стартовал второй поток программы, на который были отобраны 85 человек.
Служение Отечеству

Встречи президента с участниками программы "Время героев" становятся традицией.
В прошлом году глава государства встречался с участниками проекта в День России. Тогда президент отмечал, что участники программы - это люди, которые сознательно выбрали служение Отечеству и через это добиваются своего личного успеха.
Президент подчеркивал, что участие в программе - это не награда и не привилегия, а еще одна возможность продолжить служение Родина, но уже на новом месте, которое, возможно, совершенно не будет связано с ранее полученным опытом.
Путин также сообщал, что рассчитывает на широкий размах программы, отмечая что только при известной массовости можно добиться серьезного результата в работе подготовки кадров.
Новая элита

Президент не раз заявлял, что участники специальной военной операции - это новая элита и золотой фонд государства. На одной из встреч глава государства указывал, что среди участников первого потока программы "Время героев" больше 60 кавалеров ордена Мужества, 21 - Герой России. Во втором потоке из 85 участников 72 кавалера ордена Мужества, 31 носит звание Героя России.
Многие участники программы уже работают на федеральном и региональном уровнях. В этом году в мае участник второго потока программы Александр Шуваев был назначен на должность врио главы Белгородской области.
Также среди известных выпускников программы полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения первых" Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев.
