Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:46 22.05.2026
Путин проведет совещание с членами правительства

Путин обсудит с правительством улучшение условий ведения бизнеса

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами правительства, на котором обсудят совершенствование условий ведения бизнеса в России.
  • Совещание пройдет в режиме видеоконференцсвязи, с докладом выступит вице-премьер Александр Новак.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с членами правительства, глава государства обсудит с кабмином совершенствование условий ведения бизнеса в России.
Совещание пройдет в режиме видеоконференцсвязи, с докладом выступит вице-премьер Александр Новак, сообщили в пресс-службе Кремля.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
В ГД рассказали, что получает российский бизнес от договоренностей с Китаем
Вчера, 23:31

Ориентир от президента

На прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме Путин обозначил ориентир для российских властей - к 2030 году государство должно войти в двадцатку мировых лидеров по условиям ведения бизнеса. Путин тогда подчеркнул, что речь должна идти о конкретных изменениях, понятных для бизнеса. К примеру, к 2030 году необходимо сократить сроки присоединения к электросетям и более чем в полтора раза снизить время на подготовку и подачу документов при уплате налогов.
При этом России важно не просто соответствовать лучшим мировым критериям, но и создавать их, развиваться еще более высокими темпами и с лучшим качеством, отметил Путин на заседании наблюдательного совета АСИ в январе 2025-го.
Для России главное, чтобы деловой климат позволял расширять и укреплять базу отечественной экономики, делать ее динамичной и нацеленной на увеличение выпуска товаров и услуг и их продвижение, в том числе на экспорт, отмечал президент РФ.
Логотип Сделано в России - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Бизнес находит путь на международные рынки с помощью "Сделано в России"
Вчера, 16:53

Национальная модель

В целях улучшения делового климата в РФ в конце 2025 года правительство утвердило Национальную модель целевых условий ведения бизнеса. Документ представляет собой 11 "дорожных карт", в которые включены 280 мероприятий.
Модель призвана помочь предпринимателям в вопросах регистрации бизнеса, уплаты налогов, получения патентов и развития инновационных производств, подключения к энергетической инфраструктуре, а также в разрешении споров. Особое внимание в модели было уделено условиям ведения бизнеса в регионах.
Как пояснял глава Минэкономразвития Максим Решетников, документ представляет собой "комплексную архитектуру конкретных решений на уровне государства, которые нужны предпринимателям на всех стадиях развития бизнеса".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Российский бизнес реализует немало технологических проектов, заявил Путин
18 февраля, 22:48

Ситуация в экономике

Решетников на встрече с Путиным 12 мая подчеркнул, что бизнес также волнует текущая ситуация в экономике. По словам президента РФ, в ней сейчас наблюдается положительная динамика - меры и решения, реализованные за последние время правительством РФ, стали давать результат.
На совещании по экономическим вопросам 15 мая глава государства сообщил, что в марте в России ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%. При этом безработица остается на минимальном уровне – 2,2%.
Важно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов, чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым, добавил тогда президент. Он поручил правительству и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание.
ВЭБ: рост бизнеса возможен только при глубокой ИИ-интеграции - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
ВЭБ: рост бизнеса возможен только при глубокой ИИ-интеграции
18 мая, 20:04

Новые объекты

В ходе совещания президент РФ также по видеосвязи примет участие в открытии новых объектов детского отдыха. Глава государства не раз подчеркивал, что нужно уделять особое внимание качеству и безопасности детского отдыха. Для этого российские власти ежегодно строят, приводят в порядок десятки жилых корпусов, медпунктов, столовых, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 4 мая.
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в 2026 году в программе строительства и ремонта участвуют 44 региона - планируется построить еще 82 жилых модуля и капитально отремонтировать 38 объектов. В организации детского отдыха этим летом будет задействовано 40 478 организаций, которые примут более 5,75 миллиона детей, отметил вице-премьер.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин призвал бизнес доводить до россиян информацию о своих проектах
18 февраля, 23:12
 
РоссияВладимир ПутинМаксим РешетниковАлександр НовакАгентство стратегических инициатив (АСИ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала