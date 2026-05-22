Путин проведет совещание с членами правительства

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с членами правительства, глава государства обсудит с кабмином совершенствование условий ведения бизнеса в России.

Совещание пройдет в режиме видеоконференцсвязи, с докладом выступит вице-премьер Александр Новак , сообщили в пресс-службе Кремля.

Ориентир от президента

На прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме Путин обозначил ориентир для российских властей - к 2030 году государство должно войти в двадцатку мировых лидеров по условиям ведения бизнеса. Путин тогда подчеркнул, что речь должна идти о конкретных изменениях, понятных для бизнеса. К примеру, к 2030 году необходимо сократить сроки присоединения к электросетям и более чем в полтора раза снизить время на подготовку и подачу документов при уплате налогов.

При этом России важно не просто соответствовать лучшим мировым критериям, но и создавать их, развиваться еще более высокими темпами и с лучшим качеством, отметил Путин на заседании наблюдательного совета АСИ в январе 2025-го.

Для России главное, чтобы деловой климат позволял расширять и укреплять базу отечественной экономики, делать ее динамичной и нацеленной на увеличение выпуска товаров и услуг и их продвижение, в том числе на экспорт, отмечал президент РФ.

Национальная модель

В целях улучшения делового климата в РФ в конце 2025 года правительство утвердило Национальную модель целевых условий ведения бизнеса. Документ представляет собой 11 "дорожных карт", в которые включены 280 мероприятий.

Модель призвана помочь предпринимателям в вопросах регистрации бизнеса, уплаты налогов, получения патентов и развития инновационных производств, подключения к энергетической инфраструктуре, а также в разрешении споров. Особое внимание в модели было уделено условиям ведения бизнеса в регионах.

Как пояснял глава Минэкономразвития Максим Решетников , документ представляет собой "комплексную архитектуру конкретных решений на уровне государства, которые нужны предпринимателям на всех стадиях развития бизнеса".

Ситуация в экономике

Решетников на встрече с Путиным 12 мая подчеркнул, что бизнес также волнует текущая ситуация в экономике. По словам президента РФ, в ней сейчас наблюдается положительная динамика - меры и решения, реализованные за последние время правительством РФ, стали давать результат.

На совещании по экономическим вопросам 15 мая глава государства сообщил, что в марте в России ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%. При этом безработица остается на минимальном уровне – 2,2%.

Важно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов, чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым, добавил тогда президент. Он поручил правительству и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание.

Новые объекты

В ходе совещания президент РФ также по видеосвязи примет участие в открытии новых объектов детского отдыха. Глава государства не раз подчеркивал, что нужно уделять особое внимание качеству и безопасности детского отдыха. Для этого российские власти ежегодно строят, приводят в порядок десятки жилых корпусов, медпунктов, столовых, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 4 мая.