Число людей с расстройствами психики выросло почти на 100 процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ Почти 1,2 миллиарда человек во всем мире страдают психическими расстройствами, что почти на 100% больше, чем было зафиксировано в 1990 году.

Наиболее заметно растет число случаев тревожных расстройств, большого депрессивного расстройства, дистимии, нервной анорексии, булимии, шизофрении и расстройств поведения.

Авторы исследования рекомендуют усилить системы эпидемиологического надзора и разработать более эффективные стратегии для смягчения бремени заболеваний за счет раннего лечения и профилактики.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Почти 1,2 миллиарда человек во всем мире страдают психическими расстройствами, что почти на 100% больше, чем было зафиксировано в 1990 году, сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале Почти 1,2 миллиарда человек во всем мире страдают психическими расстройствами, что почти на 100% больше, чем было зафиксировано в 1990 году, сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале Lancet

Австралии, США, "В 2023 году в мире насчитывалось 1,17 миллиарда... случаев психических заболеваний... Эти оценки отражают рост числа случаев распространенности на 95,5%... в период с 1990 по 2023 год", - говорится в исследовании, проведенном командой ученых из России Китая и других стран мира.

Ученые отмечают, что наиболее заметно растет число случаев тревожных расстройств, большого депрессивного расстройства, дистимии, нервной анорексии, булимии, шизофрении и расстройств поведения. Отмечается, что в 2023 году психическим заболеваниям чаще всего были подвержены женщины в возрастной группе 15-19 лет.

Авторы исследования считают, что в 2023 году психические заболевания стали серьезной проблемой для систем здравоохранения всех стран мира, независимо от их ресурсов. Для борьбы с данным явлением ученые рекомендуют усилить системы эпидемиологического надзора, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, и разработать более эффективные стратегии для смягчения бремени заболеваний за счет раннего лечения и профилактики.