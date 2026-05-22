Рейтинг@Mail.ru
Число людей с расстройствами психики выросло почти на 100 процентов - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 22.05.2026
Число людей с расстройствами психики выросло почти на 100 процентов

Lancet: число людей с расстройствами психики за 30 лет выросло на 95,5%

© iStock.com / ChinnapongПациент во время консультации с врачом
Пациент во время консультации с врачом - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© iStock.com / Chinnapong
Пациент во время консультации с врачом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти 1,2 миллиарда человек во всем мире страдают психическими расстройствами, что почти на 100% больше, чем было зафиксировано в 1990 году.
  • Наиболее заметно растет число случаев тревожных расстройств, большого депрессивного расстройства, дистимии, нервной анорексии, булимии, шизофрении и расстройств поведения.
  • Авторы исследования рекомендуют усилить системы эпидемиологического надзора и разработать более эффективные стратегии для смягчения бремени заболеваний за счет раннего лечения и профилактики.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Почти 1,2 миллиарда человек во всем мире страдают психическими расстройствами, что почти на 100% больше, чем было зафиксировано в 1990 году, сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале Lancet.
"В 2023 году в мире насчитывалось 1,17 миллиарда... случаев психических заболеваний... Эти оценки отражают рост числа случаев распространенности на 95,5%... в период с 1990 по 2023 год", - говорится в исследовании, проведенном командой ученых из России, Австралии, США, Китая и других стран мира.
Офис - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Психотерапевт рассказал, как отличить выгорание от депрессии
Вчера, 03:52
Ученые отмечают, что наиболее заметно растет число случаев тревожных расстройств, большого депрессивного расстройства, дистимии, нервной анорексии, булимии, шизофрении и расстройств поведения. Отмечается, что в 2023 году психическим заболеваниям чаще всего были подвержены женщины в возрастной группе 15-19 лет.
Авторы исследования считают, что в 2023 году психические заболевания стали серьезной проблемой для систем здравоохранения всех стран мира, независимо от их ресурсов. Для борьбы с данным явлением ученые рекомендуют усилить системы эпидемиологического надзора, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, и разработать более эффективные стратегии для смягчения бремени заболеваний за счет раннего лечения и профилактики.
В исследовании изучались распространенность и тяжесть 12 категорий психических заболеваний у обоих полов в разных возрастных группах. Методология исследования основана на данных, полученных из 204 стран мира в период с 1990 по 2023 год.
Девушка поднимается по лестнице в офисе - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Психотерапевт назвал признаки эмоционального выгорания
19 мая, 03:25
 
ОбществоРоссияАвстралияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала