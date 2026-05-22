Рейтинг@Mail.ru
Прокурор запросил 11 лет для экс-замглавы столичного метро Дощатова - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 22.05.2026
Прокурор запросил 11 лет для экс-замглавы столичного метро Дощатова

Прокурор запросил 11 лет тюрьмы для экс-замглавы столичной подземки Дощатова

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкБывший первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов на заседании в Савёловском суде Москвы
Бывший первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов на заседании в Савёловском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Бывший первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов на заседании в Савёловском суде Москвы
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокурор запросил 11 лет лишения свободы для бывшего первого замначальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова.
  • Дощатов обвиняется в получении взятки в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью четыре миллиона рублей и одежды премиальных брендов.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросил 11 лет лишения свободы для бывшего первого замначальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова по делу о взятках в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью 4 миллиона рублей и одежды премиальных брендов, сообщили РИА Новости в суде.
"Прокурор в прениях сторон запросил 11 лет лишения свободы для Дощатова", - сказал собеседник агентства.
Екатерина Тархова в Самарском областном суде - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Свидетель рассказала о поведении Тарховой при визите правоохранителей
Вчера, 14:39
Суд приступил к рассмотрению дела в начале года, Дощатов признал вину.
Ранее он занимал пост первого замначальника метрополитена и главы дирекции инфраструктуры. Он был арестован в октябре 2024 года.
По версии следствия, АО "ВО "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий метро на общую сумму 3 миллиарда 893 миллиона рублей. При этом фигуранты сговорились заменить оригинальную продукцию на менее качественную.
По данным СК, чтобы получить разрешение на строительство из некачественных полушпал, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский дал взятку Дощатову в виде автомобиля марки Toyota RAV4 стоимостью 4 миллиона рублей. После этого в Белоруссии начали производство полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, и их поставку под видом оригинальных "Мосинжпроекту".
Также, как заявлял в суде прокурор, Волынский заплатил 689 тысяч рублей за покупки, которые Дощатов сделал в магазине одежды премиальных брендов в Минске.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
В Югре пенсионерка лишилась 20 тысяч рублей, решив приворожить знакомого
Вчера, 15:37
 
ПроисшествияБелоруссияМинскДмитрий ДощатовМосковский метрополитенСледственный комитет России (СК РФ)Мосинжпроект
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала