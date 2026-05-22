Бывший первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов на заседании в Савёловском суде Москвы

Бывший первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов на заседании в Савёловском суде Москвы

Прокурор запросил 11 лет для экс-замглавы столичного метро Дощатова

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокурор запросил 11 лет лишения свободы для бывшего первого замначальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова.

Дощатов обвиняется в получении взятки в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью четыре миллиона рублей и одежды премиальных брендов.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросил 11 лет лишения свободы для бывшего первого замначальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова по делу о взятках в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью 4 миллиона рублей и одежды премиальных брендов, сообщили РИА Новости в суде.

"Прокурор в прениях сторон запросил 11 лет лишения свободы для Дощатова ", - сказал собеседник агентства.

Суд приступил к рассмотрению дела в начале года, Дощатов признал вину.

Ранее он занимал пост первого замначальника метрополитена и главы дирекции инфраструктуры. Он был арестован в октябре 2024 года.

По версии следствия, АО "ВО "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий метро на общую сумму 3 миллиарда 893 миллиона рублей. При этом фигуранты сговорились заменить оригинальную продукцию на менее качественную.

По данным СК , чтобы получить разрешение на строительство из некачественных полушпал, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский дал взятку Дощатову в виде автомобиля марки Toyota RAV4 стоимостью 4 миллиона рублей. После этого в Белоруссии начали производство полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, и их поставку под видом оригинальных " Мосинжпроекту ".