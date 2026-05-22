Прокурор запросил 11 лет для экс-замглавы столичного метро Дощатова

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросил 11 лет лишения свободы для бывшего первого замначальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова по делу о взятках в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью 4 миллиона рублей и одежды премиальных брендов, сообщили РИА Новости в суде.
"Прокурор в прениях сторон запросил 11 лет лишения свободы для Дощатова", - сказал собеседник агентства.
Суд приступил к рассмотрению дела в начале года, Дощатов признал вину.
Ранее он занимал пост первого замначальника метрополитена и главы дирекции инфраструктуры. Он был арестован в октябре 2024 года.
По версии следствия, АО "ВО "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий метро на общую сумму 3 миллиарда 893 миллиона рублей. При этом фигуранты сговорились заменить оригинальную продукцию на менее качественную.
По данным СК, чтобы получить разрешение на строительство из некачественных полушпал, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский дал взятку Дощатову в виде автомобиля марки Toyota RAV4 стоимостью 4 миллиона рублей. После этого в Белоруссии начали производство полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, и их поставку под видом оригинальных "Мосинжпроекту".
Также, как заявлял в суде прокурор, Волынский заплатил 689 тысяч рублей за покупки, которые Дощатов сделал в магазине одежды премиальных брендов в Минске.