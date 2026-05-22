Суд в Крыму вынес приговор участникам ячейки экстремистской организации

Краткий пересказ от РИА ИИ В Крыму суд вынес приговор участникам ячейки экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"*.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Пять участников законспирированной в Крыму ячейки радикально-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"* по решению суда получили от 14 до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.

« "Пяти участникам законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации, задержанным в марте 2024 года в Джанкойском районе, вынесен приговор", - говорится в сообщении.

Решение вынес Южный военный окружной суд. В пресс-службе УФСБ РИА Новости уточнили, что речь идет о радикально-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"*.

По данным ведомства, суд признал подсудимых виновными и назначил наказание: организатору ячейки - 20 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальным - сроки от 14 до 15 лет лишения свободы.

"Данные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии. В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман", - рассказали в УФСБ.