Суд в Крыму вынес приговор участникам ячейки экстремистской организации
10:30 22.05.2026 (обновлено: 11:17 22.05.2026)
Суд в Крыму вынес приговор участникам ячейки экстремистской организации

В Крыму 5 участникам экстремистской ячейки дали от 14 до 20 лет лишения свободы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму суд вынес приговор участникам ячейки экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"*.
  • Организатору ячейки назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальным участникам — сроки от 14 до 15 лет лишения свободы.
  • Подсудимых признали виновными в распространении террористической идеологии и вербовке жителей России из числа местных мусульман.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Пять участников законспирированной в Крыму ячейки радикально-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"* по решению суда получили от 14 до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
«
"Пяти участникам законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации, задержанным в марте 2024 года в Джанкойском районе, вынесен приговор", - говорится в сообщении.
Решение вынес Южный военный окружной суд. В пресс-службе УФСБ РИА Новости уточнили, что речь идет о радикально-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"*.
По данным ведомства, суд признал подсудимых виновными и назначил наказание: организатору ячейки - 20 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальным - сроки от 14 до 15 лет лишения свободы.
"Данные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии. В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман", - рассказали в УФСБ.
* Запрещенная на территории России экстремистская организация
