В Полтаве прогремели взрывы

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в Полтаве, сообщил украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в регионе.
"В Полтаве был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, сирены звучат в Черниговской, Сумской и частях Днепропетровской и Харьковской областей Украины.
22 июня 2022, 17:18