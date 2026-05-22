Навроцкий поблагодарил Трампа за обещание направить в Польшу солдат

ВАРШАВА, 22 мая - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий поблагодарил президента США Дональда Трампа за обещание направить в республику 5 тысяч дополнительных военных.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты собираются направить дополнительные 5 тысяч американских солдат в Польшу

"Благодарю президента Соединенных штатов Дональда Трампа за дружбу по отношению к Польше и за решения, практический эффект которых мы сегодня видим очень отчетливо", - написал Навроцкий на платформе X.

При этом он заявил, что возлагает на США надежды по обеспечению безопасности Польши.

"Я стою и буду стоять на страже польско-американского союза – важного столпа безопасности каждого польского дома и всей Европы", - написал Навроцкий.

Ранее издание Defense News со ссылкой на неназванного чиновника армии сообщило, что армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более 4 тысяч военнослужащих, и соответствующее оборудование. Источник издания не раскрыл подробностей решения.