Навроцкий поблагодарил Трампа за обещание направить в Польшу солдат

ВАРШАВА, 22 мая - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий поблагодарил президента США Дональда Трампа за обещание направить в республику 5 тысяч дополнительных военных.
"Благодарю президента Соединенных штатов Дональда Трампа за дружбу по отношению к Польше и за решения, практический эффект которых мы сегодня видим очень отчетливо", - написал Навроцкий на платформе X.
При этом он заявил, что возлагает на США надежды по обеспечению безопасности Польши.
"Я стою и буду стоять на страже польско-американского союза – важного столпа безопасности каждого польского дома и всей Европы", - написал Навроцкий.
Ранее издание Defense News со ссылкой на неназванного чиновника армии сообщило, что армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более 4 тысяч военнослужащих, и соответствующее оборудование. Источник издания не раскрыл подробностей решения.
В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных.