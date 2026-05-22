Поликанова освободили от должности замруководителя Россотрудничества

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Поликанова от должности заместителя руководителя Россотрудничества, соответствующий документ размещен в четверг на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Поликанова Дмитрия Валериевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в тексте указа.
Документ вступает в силу со дня его подписания.