Поликанова освободили от должности замруководителя Россотрудничества
15:16 22.05.2026 (обновлено: 16:05 22.05.2026)
Дмитрия Поликанова освободили от должности замруководителя Россотрудничества

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДмитрий Поликанов
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Дмитрий Поликанов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин освободил Дмитрия Поликанова от должности заместителя руководителя Россотрудничества.
  • Увольнение вступило в силу со дня подписания соответствующего указа.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Поликанова от должности заместителя руководителя Россотрудничества, соответствующий документ размещен в четверг на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Поликанова Дмитрия Валериевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в тексте указа.
Документ вступает в силу со дня его подписания.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Путин назначил Андрея Козлова помощником секретаря Совбеза
Вчера, 15:27
 
ПолитикаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)РоссияВладимир Путин
 
 
