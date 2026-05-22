Компании выводят бизнес на международный уровень с платформой "Планета" - РИА Новости, 22.05.2026
13:31 22.05.2026 (обновлено: 15:50 22.05.2026)
РЭЦ: компании РФ выводят бизнес на международный уровень с платформой "Планета"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские компании выводят бизнес на международный уровень с помощью платежных решений платформы "Планета", рассказал Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).
Представители Группы РЭЦ приняли участие в Российско-китайском экономическом форуме "АмурЭкспо 2026".
В рамках круглого стола "Проведение международных расчетов в рамках внешнеэкономической деятельности. Альтернативные способы расчетов" участники обсудили практические решения, которые уже сегодня позволяют компаниям проводить платежи уверенно, быстро, безопасно и без лишних рисков. Одним из ключевых инструментов является платформа "Планета" – маркетплейс альтернативных платежных решений.
Как отметил председатель правления Росэксимбанка (входит в группу РЭЦ) Петр Засельский, в условиях растущего санкционного давления на Россию и ее партнеров бизнес вынужден искать новые, в том числе альтернативные, способы проведения расчетов.
По его словам, Росэксимбанк активно развивает направление международных расчетов и участвует в создании независимой и безопасной платежно-расчетной инфраструктуры. В интересах клиентов используются все доступные виды расчетов – как классические, так и альтернативные.
"Своевременные и бесперебойные расчеты – залог развития внешнеторговых связей России с зарубежными партнерами. Росэксимбанк всегда готов оказывать необходимое содействие российским компаниям-участникам ВЭД в проведении расчетов и предоставлении других продуктов", – подчеркнул Засельский.
Подробнее о расчетных продуктах, в том числе о платформе "Планета", рассказал директор по развитию инфраструктуры расчётов Росэксимбанка Олег Можайсков. Он отметил, что "Планета" – это уникальный агрегатор альтернативных способов расчетов по ВЭД, который предлагает оптимальный платежный канал под конкретный регион и задачи бизнеса.
Дополнительными преимуществами платформы являются безопасность и конфиденциальность: на ней реализован полностью закрытый цикл взаимодействия между участниками сделки.
В ходе круглого стола участники также обсудили механизм работы площадки, детали взаимодействия с агентами платформы и подключения валюты.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
