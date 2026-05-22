В мире началась гонка военно-морских вооружений, заявил Патрушев - РИА Новости, 22.05.2026
13:58 22.05.2026
В мире началась гонка военно-морских вооружений, заявил Патрушев

© Sputnik / Виктор Толочко
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев. 22.05.2026
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Патрушев заявил о начале гонки военно-морских вооружений в мире.
  • Патрушев отметил, что значимость морской силы будет расти в ходе переформатирования мировой архитектуры.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Гонка военно-морских вооружений началась в мире, значимость морской силы будет расти в ходе переформатирования мировой архитектуры, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"По нашим оценкам, начавшееся переформатирование мировой архитектуры будет сопровождаться дальнейшим ростом значимости фактора морской силы. Видим все признаки начавшейся в мире гонки военно-морских вооружений", - сказал Патрушев на прошедших в пятницу в Москве российско-вьетнамских консультациях по морской тематике.
Консультации провели Патрушев и вице-премьер Вьетнама Фан Ван Зянг.
