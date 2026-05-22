Пашинян сделал внезапное заявление о Зеленском

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Никол Пашинян сделал заявление относительно визита Владимира Зеленского в Армению.
- Он выразил недоумение по поводу вопросов о том, почему Зеленский приехал в Армению, и задал встречный вопрос: "А почему он не должен был приезжать".
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Премьер Никол Пашинян поинтересовался, почему Владимир Зеленский не должен был приезжать в Армению.
"А еще говорят, почему президент Украины приехал в Армению. Извините, а почему он не должен был приезжать", — сказал он на брифинге для журналистов.
"А еще говорят, почему президент Украины приехал в Армению. Извините, а почему он не должен был приезжать", — сказал он на брифинге для журналистов.
В Ереване 4-5 мая проходил саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), а также был организован первый саммит Армения — ЕС. Владимир Зеленский принимал участие в данных мероприятиях.
После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, на чьей исторической стороне находятся власти Армении, которые не одернули Владимира Зеленского, когда тот в Ереване угрожал бить по Москве.
После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, на чьей исторической стороне находятся власти Армении, которые не одернули Владимира Зеленского, когда тот в Ереване угрожал бить по Москве.