Пашинян сделал внезапное заявление о Зеленском

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Премьер Никол Пашинян поинтересовался, почему Владимир Зеленский не должен был приезжать в Армению.



"А еще говорят, почему президент Украины приехал в Армению. Извините, а почему он не должен был приезжать", — сказал он на брифинге для журналистов.