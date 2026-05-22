Хоккеист "Локомотива" Паник высказался о продолжении карьеры

КАЗАНЬ, 22 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Словацкий хоккеист ярославского "Локомотива" Рихард Паник заявил РИА Новости, что на данный момент не имеет понимания относительно того, где продолжит карьеру, а также признался в любви к Ярославлю.
"Я не знаю, что будет, хочу просто наслаждаться моментом здесь и сейчас. Мне 35 лет, я не знаю, захочет ли кто-то вообще подписать меня. У меня есть целое лето на размышления о том, что будет дальше, буду ли я вообще играть дальше. Не знаю, что впереди. Но я очень люблю Ярославль. Мы с моей семьей провели там отличное время вместе с детьми, люди очень гостеприимные и добрые. У меня не найдется плохого слова в адрес жителей Ярославля или болельщиков "Локомотива", это были потрясающие два года", - сказал Паник.
В сезоне-2025/26 форвард "Локомотива" набрал 15 очков (4 гола и 11 передач) в 38 матчах регулярного чемпионата и 11 баллов (5+6) в 22 играх плей-офф.