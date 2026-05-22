Оверчук сомневается, что Армения хочет войти в милитаризированный ЕС

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Зампредседателя правительства России Алексей Оверчук выразил сомнение, что Армения захочет присоединяться к милитаризированному Евросоюзу, который готовится чуть ли не воевать с РФ.
"Если они примут такое решение, понятно, что изменятся таможенные пошлины, цены на газ, еще на энергию, какие-то выгоды они потеряют. Может им там дадут что-то, может не дадут. Но мы постоянно слышим про какие-то 2,5 миллиарда долларов, которые ЕС им все время обещает, но пока ничего не дал. Знаете, как морковку держат перед носом, это так выглядит. Посмотрим, пусть определяться. Мы за то, чтобы Армения оставалась в ЕАЭС, процветала и развивалась теми же темпами, как они делали все последние годы", - уточнил Оверчук.