Оверчук сомневается, что Армения хочет войти в милитаризированный ЕС
17:24 22.05.2026
Оверчук сомневается, что Армения хочет войти в милитаризированный ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампредседателя правительства России Алексей Оверчук выразил сомнение, что Армения захочет присоединяться к милитаризированному Евросоюзу.
  • Руководители Армении заявляют, что не хотят выходить из ЕАЭС, и при этом принимают закон о стремлении к вступлению в Евросоюз.
  • Оверчук отметил, что в случае принятия решения о вступлении в Евросоюз Армения может потерять некоторые выгоды, включая изменения таможенных пошлин и цен на газ и энергию.
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Зампредседателя правительства России Алексей Оверчук выразил сомнение, что Армения захочет присоединяться к милитаризированному Евросоюзу, который готовится чуть ли не воевать с РФ.
"Армения это близкая нам страна, а армяне - близкий народ. Это дружественный нам народ. Я не думаю, что они хотят идти в милитаризованную Европу, которая хочет чуть ли не воевать с Россией. Они должны понимать, куда их ведут", - сказал вице-премьер в интервью корреспонденту "Вести".
По словам замглавы кабмина, вокруг Армении складывается странная и нетривиальная ситуация, когда руководители Армении заявляют, что не хотят выходить из ЕАЭС и при этом принимают закон о стремлении к вступлению в Евросоюз.
"Если они примут такое решение, понятно, что изменятся таможенные пошлины, цены на газ, еще на энергию, какие-то выгоды они потеряют. Может им там дадут что-то, может не дадут. Но мы постоянно слышим про какие-то 2,5 миллиарда долларов, которые ЕС им все время обещает, но пока ничего не дал. Знаете, как морковку держат перед носом, это так выглядит. Посмотрим, пусть определяться. Мы за то, чтобы Армения оставалась в ЕАЭС, процветала и развивалась теми же темпами, как они делали все последние годы", - уточнил Оверчук.
