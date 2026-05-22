17:12 22.05.2026 (обновлено: 17:15 22.05.2026)
Россию не удовлетворяет движение Армении в ЕС, заявил Оверчук

Флаг Армении. Архивное фото
  • Россию не удовлетворяет движение Армении в Евросоюз.
  • Вице-премьер России Алексей Оверчук подчеркнул, что армянские товары фактически имеют беспошлинный доступ на внутренний рынок ЕАЭС, что является минусом для бюджетов стран объединения.
  • Оверчук отметил, что Армения получает энергию по более низким ценам, пользуясь союзническим статусом, и это также минус для России.
АШХАБАД, 22 мая - РИА Новости. Россию не удовлетворяет движение Армении в Евросоюз, который становится враждебным РФ военно-политическим блоком, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Он подчеркнул, что никто не выталкивает Ереван из Евразийского экономического союза, но народу Армении нужно определиться, "куда он хочет пойти". Вице-премьер отметил, что армянские товары фактически имеют беспошлинный доступ на внутренний рынок ЕАЭС, это означает минус для бюджетов стран объединения.
"Когда, пользуясь союзническим статусом, Армения получает энергию по более низким ценам, это тоже минус для нас. И если Армения решила двигаться в сторону враждебного России военно-политического блока, которым сегодня становится ЕС, то, конечно, нас ситуация такая не удовлетворяет. Но это им надо определиться", - сказал Оверчук.
Оверчук: Россия считает правильным, чтобы Армения выбрала между ЕАЭС и ЕС
Вчера, 15:57
 
В миреАрменияРоссияАлексей ОверчукЕреванЕвразийский экономический союзЕвросоюз
 
 
