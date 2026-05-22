15:42 22.05.2026
Армению никто не выталкивает из ЕАЭС, заявил Оверчук

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Армению никто не выталкивает из ЕАЭС.
  • Оверчук отметил, что Армении следует определиться со своим курсом в связи с ее устремлениями в Евросоюз.
АШХАБАД, 22 мая - РИА Новости. Никто не выталкивает Армению из ЕАЭС, но Еревану нужно определиться с учетом своих устремлений в Евросоюз, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Он отметил, что участие в ЕАЭС открывает для армянских товаров рынки государств союза, кроме того, как союзник России Ереван пользуется преференциями в области цен на энергоресурсы.
"Эти все вопросы, мы считаем, нужно просто цивилизованно рассмотреть… Но опять-таки никто не выталкивает Армению из ЕАЭС. Просто они сами сказали, что они хотят вступить в ЕС. Поэтому нужно определиться, и чем скорее это будет сделано, чем скорее будет эта определенность, тем будет лучше для всех", - добавил Оверчук.
В миреАрменияРоссияЕреванАлексей ОверчукЕвразийский экономический союзЕвросоюз
 
 
