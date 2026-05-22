Армению никто не выталкивает из ЕАЭС, заявил Оверчук

АШХАБАД, 22 мая - РИА Новости. Никто не выталкивает Армению из ЕАЭС, но Еревану нужно определиться с учетом своих устремлений в Евросоюз, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Эти все вопросы, мы считаем, нужно просто цивилизованно рассмотреть… Но опять-таки никто не выталкивает Армению из ЕАЭС. Просто они сами сказали, что они хотят вступить в ЕС. Поэтому нужно определиться, и чем скорее это будет сделано, чем скорее будет эта определенность, тем будет лучше для всех", - добавил Оверчук.