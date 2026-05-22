Эксперт рассказал, почему июнь - самый выгодный месяц для отдыха

Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Отпуск выгоднее всего планировать на июнь из-за меньшего потока туристов и более выгодных цен, рассказал профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Сергей Толкачев.

"В июне, особенно в начале месяца, отпускной сезон только начинается. Большинство людей берут отпуска в июле и августе, когда погода считается максимально жаркой и стабильной. Это означает, что пляжи, достопримечательности и транспорт будут менее загружены. Меньшая загруженность мест отдыха в июне означает, что вы можете получить лучший сервис за те же деньги", - сказал Толкачев "Ленте.ру"

Эксперт отметил, что в июне можно избежать ценовых надбавок от туроператоров, которые повышают цены в период большего спроса. По его словам, в начале лета также можно воспользоваться программами раннего бронирования, предлагающими скидки на перелет и проживание.