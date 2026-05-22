Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, почему июнь - самый выгодный месяц для отдыха - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:43 22.05.2026
Эксперт рассказал, почему июнь - самый выгодный месяц для отдыха

Толкачев: отпуск выгодно брать в июне из-за меньшего числа туристов и низких цен

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПляж
Пляж - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пляж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев считает, что отпуск выгоднее всего планировать на июнь.
  • В июне, особенно в начале месяца, отпускной сезон только начинается, поэтому места отдыха будут менее загружены.
  • В июне можно избежать ценовых надбавок от туроператоров и воспользоваться программами раннего бронирования со скидками.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Отпуск выгоднее всего планировать на июнь из-за меньшего потока туристов и более выгодных цен, рассказал профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Сергей Толкачев.
"В июне, особенно в начале месяца, отпускной сезон только начинается. Большинство людей берут отпуска в июле и августе, когда погода считается максимально жаркой и стабильной. Это означает, что пляжи, достопримечательности и транспорт будут менее загружены. Меньшая загруженность мест отдыха в июне означает, что вы можете получить лучший сервис за те же деньги", - сказал Толкачев "Ленте.ру".
Отдыхающие на пляже - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Депутат рассказал, когда выгоднее всего уходить в отпуск
12 мая, 10:38
Эксперт отметил, что в июне можно избежать ценовых надбавок от туроператоров, которые повышают цены в период большего спроса. По его словам, в начале лета также можно воспользоваться программами раннего бронирования, предлагающими скидки на перелет и проживание.
"В итоге можно сказать, что июнь предлагает уникальное сочетание хорошей погоды, потенциально более низких цен по сравнению с пиком сезона, возможности для раннего бронирования со скидками и меньшей загруженности, что в совокупности делает его финансово привлекательным месяцем для планирования отпуска", - заключил Толкачев.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В России могут перестать включать выходные в число отпускных дней
29 января, 10:02
 
ТуризмОбществоРоссияОтпуск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала