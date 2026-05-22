Россиянам объяснили, кто и за что должен отчитаться перед ФНС до 1 июня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- До 1 июня россияне с зарубежными счетами, брокерскими счетами или электронными кошельками должны отчитаться перед ФНС, сообщил юрист Хаминский.
- За несдачу отчета предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей, при повторном нарушении — до 20 тысяч рублей, предупредил он.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. До 1 июня 2026 года россияне, имеющие зарубежные счета, брокерские счета или электронные кошельки, обязаны подать в ФНС отчет о движении средств за 2025 год. Об этом агентству “Прайм” рассказал юрист Александр Хаминский.
"На практике одна из самых распространенных ошибок – это убеждение, что если на счете незначительный остаток, то отчитываться не нужно. На самом деле закон не устанавливает минимального порога остатка", — предупреждает юрист.
За несдачу отчета предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей, при повторном нарушении — до 20 тысяч рублей. Если по счету были доходы, не задекларированные в России, грозит дополнительная ответственность за непредоставление 3-НДФЛ.
Отчитаться можно через личный кабинет на сайте ФНС, заказным письмом или лично в инспекции. Исключение — случаи, когда общая сумма зачислений за год не превысила 600 тысяч рублей, а также для налоговых нерезидентов (находившихся за границей более 183 дней). Владельцам зарубежных активов не стоит откладывать подачу отчета на последний момент, советует Хаминский.