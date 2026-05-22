13:41 22.05.2026 (обновлено: 15:14 22.05.2026)
США рассчитывают на ООН в вопросе резолюции по Ормузу, заявил Рубио

© REUTERS / Julia Demaree NikhinsonГоссекретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел НАТО в Хельсинборге. 22 мая 2026
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. США рассчитывают на ООН в вопросе принятия резолюции против введения Ираном системы сборов в Ормузском проливе, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
США и Бахрейн ранее представили проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу, содержащий ряд требований к Ирану, касающихся пролива, в том числе взимания сборов.
По словам Рубио, документ набрал наибольшее число соавторов среди всех резолюций, когда-либо представленных Совету Безопасности.
"Мы делаем все возможное для достижения необходимого глобального консенсуса, и мы пытаемся задействовать Организацию Объединенных Наций. Посмотрим, работает ли еще ООН", - заявил Рубио на встрече министров иностранных дел НАТО в шведском Хельсинборге.
В миссии РФ при ООН, комментируя документ, заявили, что Москва не поддерживает попыток насытить его несбалансированными формулировками и односторонними требованиями к Тегерану при полном игнорировании первопричины кризиса.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Страны Персидского залива не признают иранский вариант контроля над Ормузом
21 мая, 23:00
 
В миреСШАИранОрмузский проливМарко РубиоООННАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
